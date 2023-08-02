Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка Інна Мірошниченко привітала названого сина з днем народження. Марселю виповнилося 2 рочки, і блогерка зворушливо поздоровила його зі святом.

В Instagram Інна опублікувала спільні знімки, де тримає сина на руках і обіймає його. Свою думку щодо свята Мірошниченко почала з переломного моменту в житті хлопчика.

– Можливо, він сам обрав свій шлях, писав свою історію двох років, від якої стискається серце і з’являється віра в диво. Він пройшов через усі випробування і надихає нас, як і всіх тих, хто стежить за його долею, – заявила Інна.

Адвокатка впевнена, що материнська любов здатна на багато що, попри логіку і науку. Також мама Марселя помріяла про майбутнє свого сина.

– Знаю, що кожен наступний рік буде кращим за попередній. Він виросте щасливим в оточенні підтримки та поваги, адже поряд буде його сім’я, – додала Інна.

Нагадаємо, що раніше Тімур Мірошниченко розповів про життя свого названого сина. Ведучий розповів, що від Марселя відмовилися в пологовому будинку – він народився передчасно і важив дуже мало.