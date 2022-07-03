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Найближчим часом перевороту в Росії не буде: Бренсон сказав чому

3 Липня 2022, 11:21
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Найближчим часом перевороту в Росії не буде: Бренсон сказав чому

Британський підприємець, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон заявив, що в Росії є бізнесмени, які виступають проти режиму Путіна, однак вони “недостатньо сміливі”, аби повстати проти своєї влади.

– Я говорив з російськими бізнесменами, щоб підготувати спільного листа, сформувати якусь групу. Чесно кажучи, я не думаю, що вони достатньо сміливі, щоб це зробити. І наслідки для них були б суттєвими. Невдовзі прийде час.

Ми всі надіємось, що рано чи пізно буде переворот проти Путіна. Я хотів би думати, що це станеться скоро. Коли така кількість ненависті спрямована проти Росії, з боку розвідки, цивілізованих людей є передчуття, що на якомусь етапі міг би бути переворот. Але перевороту може не бути. Тим часом ми просто повинні допомагати Україні боротися, – заявив він.

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Фото: Тарас Думенко

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