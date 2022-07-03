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Бренсон: Мати ностальгію за СРСР – це велика помилка

3 Липня 2022, 11:21
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Бренсон: Мати ностальгію за СРСР - це велика помилка

Британський підприємець, засновник корпорації Virgin Group Річард Бренсон переконаний, що люди, які сумують за СРСР, дуже помиляються, адже тодішній режим насправді був жахливим.

– Коли люди відчувають ностальгію за минулим, часто дуже помиляються. Я пам’ятаю Радянський Союз і пам’ятаю, що чекав 36 годин, щоб зателефонувати до Англії. То було жахливо. Зараз Росія трохи краща, але мати ностальгію за СРСР – це велика помилка для будь-кого. Це був досить жахливий режим.

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