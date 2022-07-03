В ближайшее время переворота в России не будет: Бренсон сказал почему

Британский предприниматель, основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон заявил, что в России есть бизнесмены, которые выступают против режима Путина, однако они “недостаточно смелые”, чтобы восстать против своей власти.

— Я говорил с российскими бизнесменами, чтобы подготовить общее письмо, сформировать какую-то группу. Честно говоря, я не думаю, что они достаточно смелые, чтобы это сделать. И последствия для них были бы существенными. Скоро придет время.

Мы надеемся, что рано или поздно будет переворот против Путина. Я хотел бы, чтобы это произошло скоро. Когда такое количество ненависти направлено против России, со стороны разведки, цивилизованных людей есть предчувствие, что на каком-то этапе мог бы быть переворот. Но переворота не может быть. Поэтому мы просто должны помогать Украине бороться, — заявил он.