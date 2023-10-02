Надя Дорофеева беременна – СМИ

В сети появилась информация, что певица Надя Дорофеева беременна.

Об этом сообщил блогер Богдан Беспалов со ссылкой на собственные источники. По его словам, звезду заметили на приеме у врача, который, собственно, и занимается этим вопросом.

Также блогер заметил, что в последнее время на своей странице в Instagram Дорофеева публикует фотографии в более сдержанной одежде.

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— Если это правда, Надя, я хочу тебя поздравить. Это замечательное событие в жизни. Хочу пожелать тебе быть счастливой и наслаждаться материнством. Все равно рано или поздно это произойдет. Поэтому желаю тебе настоящего семейного счастья, — сказал Беспалов.

Сама Дорофеева слухи о своей беременности не комментировала. Факты ICTV обратились за комментарием к певице.

Недавно Дорофеева заявила, что готова к материнству. Также она пофантазировала над именем для своего первенца.

Напомним, в начале лета Надя Дорофеева вышла замуж за ресторатора Михаила Кацурина. Они встречались чуть больше года, а вот знакомы были достаточно давно.