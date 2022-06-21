Надя Дорофєєва підтвердила стосунки з Мішею Кацуріним – численні чутки підтвердилися. Користувачі мережі активно обговорюють сміливі заяви ресторатора та співачки, і у багатьох новина викликала суперечливі емоції, адже Надя розлучилася заради цього з Дантесом, а Мишко – зі своєю дружиною Дашею, з якою виховував двох дітей.

Обидві сім’ї тісно товаришували – вони вчотирьох часто подорожували світом і відпочивали. Схоже, між парами були не лише дружні стосунки, а й романтичні.

Після повідомлень про роман в Instagram, Михайло та Надя обмежили можливість коментування останніх публікацій, щоб не нарватися на засудження. Проте користувачі підлаштувалися під ситуацію, і почали висловлювати свою думку під іншими фотографіями ресторатора та співачки.

Зараз дивляться

Багато хто не оцінив дружбу сім’ями – не всі історії мають щасливий кінець:

Ось вам і дружити сім’ями.

Фууу… повів дружину з сім’ї. Не тільки Дорофєєвій пишуть, що відвела чоловіка!

Деякі й зовсім поспівчували Дантесу та Даші – колишня дружина Михайла залишилася з двома дітьми:

Молодці, звичайно, але діток і дружину шкода, так подобалася ваша пара, ваша сім’я.

Який треш. Цікава реакція колишньої дружини та матері дітей.

Гидота. Вони заслуговують на одне одного. Дантесу бажаю щастя та порядну добру дружину.

Є й ті, хто звинувачує у всьому Кацуріна:

Таке на голову не налазить. Я в шоці.. не було б вас, то й пара Дантеса та Дорофєєвої була б разом.

Хіба це нормально?

Новий обранець Дорофєєвої Михайло Кацурін – ресторатор, колишній співвласник клубів Зелений театр та Атлас. Бувши ще з Дашею, вони відкрили кілька модних закладів у Києві – Китайський Привіт, В’єтнамський Привіт, Тайський Привіт та Японський Привіт.