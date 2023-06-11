Певица Надя Дорофеева показала, как ее мама реагирует на творчество своего парня — ресторатора Миши Кацурина. Настоящей реакцией мамы артистка поделилась в Instagram.

Как известно, Михаил занимается не только ресторанным бизнесом, но также связал свою жизнь из шоу-бизнесом. Организация вечеринок, концертов, и даже сочинение собственных песен — всем этим Кацурин уже занимался долгие годы. Теперь свои наработки он показал маме Нади Дорофеевой.

В коротком ролике певицы в Instagram видно, как Михаил создает мелодию, сидя с музыкальной аппаратурой. Сзади него сидит мама Нади, которая не выглядит удовлетворенной от услышанного. Она выглядит растерянной.

— Музыка маме не нравится, — иронично подписала видео певица.

Напомним, что Надя и Кацурин вместе пели со сцены — пара порадовала фанатов импровизацией на одном из своих концертов, куда также приехал и Михаил. Певица вытащила его с кресла зрителя на сцену, где он играл и пел на гитаре песню Щоб б не було, а Дорофеева ему подпевала.