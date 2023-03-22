Надя Дорофеева впервые спела на сцене вместе со своим возлюбленным, Михаилом Кацуриным. Это было настоящей неожиданностью для ресторатора — видео с импровизации появилось в TikTok.

Звездная пара исполнила песню Щоб б не було — Кацурин играл на гитаре и пел, а Надя ему подпевала под удивление публики.

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Михаил признался — появление на сцене было для него настоящей неожиданностью.

— Поехал на последний концерт тура послушать любимую. Сижу в зале, никого не трогаю. Говорит — выходи, пой со мной. Вышел, спел. Чуть не потерял сознание от страха. Кайф дикий, — заявил ресторатор.

Также Надя станцевала на сцене для Михаила соблазнительный танец — он добавил, что артистка себя также ведет и дома.

Напомним, что Дорофеева представила песню Щоб б не було вместе с Кацуриным. Как оказалось, ресторатор виртуозно играет на гитаре, и такое умение можно использовать в творчестве артистки. Для них с Мишей лучшим лекарством в это сложное время стали их чувства и музыка.