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Чуть не потерял сознание от страха: Надя Дорофеева впервые спела на сцене вместе с Кацуриным

22 марта 2023, 08:55
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Кацурин и Дорофеева

Надя Дорофеева впервые спела на сцене вместе со своим возлюбленным, Михаилом Кацуриным. Это было настоящей неожиданностью для ресторатора — видео с импровизации появилось в TikTok.

Звездная пара исполнила песню Щоб б не було — Кацурин играл на гитаре и пел, а Надя ему подпевала под удивление публики.

@dodo_ofk Нарешті! Ми всі цього чекали???????? наш inst: dodo_ofk (там багато цікавого????) #nadyadorofeeva #надядорофеєва #dodo_ofk #dodofamily #рек #fyp #dorofeeva #сенси #щобнебуло @nadyadorofeeva @misha_katsurin ♬ оригінальний звук — dodo_ofk

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Михаил признался — появление на сцене было для него настоящей неожиданностью.

— Поехал на последний концерт тура послушать любимую. Сижу в зале, никого не трогаю. Говорит — выходи, пой со мной. Вышел, спел. Чуть не потерял сознание от страха. Кайф дикий, — заявил ресторатор.

Кацурин

Также Надя станцевала на сцене для Михаила соблазнительный танец — он добавил, что артистка себя также ведет и дома. 

Напомним, что Дорофеева представила песню Щоб б не було вместе с Кацуриным. Как оказалось, ресторатор виртуозно играет на гитаре, и такое умение можно использовать в творчестве артистки. Для них с Мишей лучшим лекарством в это сложное время стали их чувства и музыка.

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