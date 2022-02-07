Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, чого боїться в стосунках.

Артистка опублікувала фото в Instagram, на якому постала у відвертому вбранні – чорному топі та довгих рукавичках. Під публікацією виконавиця поміркувала на тему, яка її хвилює.

– Любити – страшно. Ми дуже боїмося бути відкинутими. Ми горді. Ми боїмося здатися слабкими. Але все-таки, якщо ми наважуємося зробити крок, якщо переборюємо цей страх, то попереду на нас може чекати справжнє диво. І ось він, цей головний момент сміливості. Можна нічого не робити і жити як раніше, адже так дуже комфортно та добре, а можна ризикнути, – зазначила Дорофєєва.

Надя наголосила, що часто соромиться говорити про свої почуття, оскільки думає, що це недоречно чи цим покаже свою слабкість.

– Усередині я відчуваю багато кохання, а ось сказати про неї можу в обличчя напевно тільки в якісь супер емоційні моменти чи після бокальчика, – зізналася артистка.

Також вона сказала, що для цього потрібна сміливість, а бути сміливим – означає бути чесним, перш за все, з самим собою. І якщо хочеться сказати про любов, то необхідно наважитися та спробувати.

– А хіба сила не в тому, щоб дозволяти собі хоч іноді бути слабкими? Хіба сила не в тому, щоб бути щирими та різними, хай не завжди впевненими в собі? – поцікавилася Дорофєєва.

Наприкінці січня Надя Дорофєєва зробила нове татуювання. Співачка зробила напис на підколінній ямці raznotsvetna (різнокольорова), і натякнула, що це назва її нової пісні, яку скоро почують усі.