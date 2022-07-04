Над нами летіло 20 ракет, я подумки попрощався з близькими: екс-Холостяк Черкасов про війну

Екс-Холостяк, чемпіон із плавання Дмитро Черкасов розповів про розлуку з родиною під час повномасштабної війни.
Як і тисячі українських жінок, дружина Дмитра, Олександра, вирушила з малечею за кордон у пошуку безпечного місця. Тривалий час вона з хлопчиками знаходилась в Ірландії.
– Кожен взяв свою відповідальність. Саші потрібно було захистити дітей, а я залишився захищати дім. У нас три собаки і три коти. Це теж живі істоти. Я записався до тероборони. І потроху напруга зростала, вибухи ставали все ближче. А на наступний день над нами вже летіли ракети, близько 20 штук. Тоді з ймовірністю 90% мені здавалося, що мене вже не буде. Відкрив двері для того, щоб тварини змогли вибігти і подумки попрощався з близькими, – згадує Дмитро.
Аби тато був завжди присутній у житті дітей, пара постійно тримала зв’язок. Виховання дітей Дмитром також проходило у режимі онлайн. Проте розлуку пара не витримала, і згодом Олександра разом із синами повернулася додому.
Після тривалої відсутності жінка зі сльозами на очах запевняє, що більше не залишить чоловіка.
– Якщо знову почнуться активні бойові дії поблизу нас, я не поїду більше до Ірландії. Ми разом вирушимо, наприклад, на захід України. Одна з причин, чому ми повернулись – я уявила, якщо раптом із Дмитром щось трапиться, а я в іншій країні… Я не зможу без нього жити. Тому прийняла рішення, що родина має бути разом. Єдине, що мене тривожить: чи не егоїстично я вчинила по відношенню до дітей… Але ми більше без тата нікуди не поїдемо.