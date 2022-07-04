Над нами летело 20 ракет, я мысленно попрощался с близкими: экс-Холостяк Черкасов о войне

Экс-Холостяк, чемпион по плаванию Дмитрий Черкасов рассказал о разлуке с семьей во время полномасштабной войны.

Как и тысячи украинских женщин, жена Дмитрия, Александра, отправилась с малышами за границу в поиске безопасного места. Долгое время она с мальчиками находилась в Ирландии.

– Каждый взял свою ответственность. Саше нужно было защитить детей, а я остался защищать дом. У нас три собаки и три кота. Это тоже живые существа. Я записался в терроборону. И понемногу напряжение росло, взрывы становились все ближе. А на следующий день над нами уже летели ракеты около 20 штук. Тогда с вероятностью 90% мне казалось, что меня не будет. Открыл дверь для того, чтобы животные смогли выбежать и мысленно попрощался с близкими, – вспоминает Дмитрий.

Чтобы папа всегда присутствовал в жизни детей, пара постоянно держала связь. Воспитание детей Дмитрием проходило в режиме онлайн. Однако разлуку пара не выдержала, и впоследствии Александра вместе с сыновьями вернулась домой.

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