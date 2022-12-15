Співачка Fiinka – можлива представниця України на Євробаченні 2023. Виконавиця стала фіналісткою Нацвідбору, на якому виступить з композицією Довбуш.

Вже 17 грудня стане відомо, хто представить нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі в Ліверпулі. У суботу пройде нацвідбір, який транслюватимуть онлайн.

Fiinka – одна з 10 учасників, які борються за право виступати від імені України на Євробаченні 2023.

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Що відомо про співачку Fiinka

Справжнє ім’я артистки Ірина Вихованець. Вона не тільки співачка, а й блогерка і акторка.

Сама виконавиця родом із Івано-Франківська. Дівчина популяризує гуцульську культуру, тому всі її пісні пов’язані з нею. До слова, її псевдонім Fiinka перекладається як похресниця.

Також у артистки є YouTube-канал Ліжник TV, в якому вона іронізує на теми життя гуцулів.

Перший успіх до Fiinka як до співачки прийшов після її треку про заробітчан – Груба, кліп до якого вона зняла на восьмому місяці вагітності.

Пісня Fiinka Довбуш

Fiinka виступить у фіналі нацвідбору під п’ятим номером. У своєму Instagram співачка розповідала, що написала конкурсну пісню Довбуш на основі легендарної пісні Ой, попід гай зелененький.

Музика до треку – гуцульська автентика в сучасному контексті.

– Написала я це всього за два дні до початку війни. Коли вже московські танки стояли на наших кордонах. Писала з думкою про те, що нам нема чого боятися, тому що у наших хлопців тече опришківська кров, кров справжніх супергероїв, – каже виконавиця.

Додає, що Олекса Довбуш – найвідоміший з опришків, був мужнім, справедливим, безстрашним.

– Будь-яка дівчина хотіла б собі такого. Дивіться, як все співпало – зараз дівчатка мліють за нашими героями, за супергероями, оскільки інакше наші ЗСУ не назвеш. І ось я впевнена, що ця суперсила тече у нас по венах, а тому передається з покоління в покоління, – наголосила Fiinka.

Fiinka – Довбуш (Текст пісні)

***

Болить серце, завмирає,

Йой, дівчата, часто гину-с, умираю,

Коли легінь вуса має,

А, як ходе, топірцем ся підпирає.

Вже ся так перевели хлопи, шо до рештки,

Одно гірше, як дівки, друге – дикі мешти.

А я хочу, шоб таке, як Довбуш в фолькльорі,

За такими у горби, дівчєта, дгорі-дгорі

Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений

Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!

І мені, і мені тоже тре Довбуша,

Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!

Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений

Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!

І мені, і мені тоже тре Довбуша,

Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!

Болить серце і колотить,

Йой, дівчата, ся кортєчка ні проходит.

Супермен, міцний горішок

Си ховають, кіть виходить наш опришок!

Раз такий мене імєв коло моєй хати,

Вусами заскоботав та й став цілювати,

Ми потом на полонинці дивились на зорі,

За такими у горби, дівчєта, дгорі-дгорі

Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений

Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!

І мені, і мені тоже тре Довбуша,

Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!

Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений

Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!

І мені, і мені тоже тре Довбуша,

Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!

Давай рученьками файно: хлоп-хлоп-хлоп!

Каждій дівці, молодиці, треба хлоп-хлоп!

Давай ноженьками файно: топ-топ-топ,

А у нас в Карпатах каждий – хлоп!

Давай рученьками файно: хлоп-хлоп-хлоп!

Каждій дівці, молодиці, треба хлоп-хлоп!

Давай ноженьками файно: топ-топ-топ,

А у нас в Карпатах каждий – хлоп! Є, true!

Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений

Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!

І мені, і мені тоже тре Довбуша,

Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!

Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений

Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!

І мені, і мені тоже тре Довбуша,

Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!

Фото: Fiinka