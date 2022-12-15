Співачка Fiinka – можлива представниця України на Євробаченні 2023. Виконавиця стала фіналісткою Нацвідбору, на якому виступить з композицією Довбуш.
Вже 17 грудня стане відомо, хто представить нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі в Ліверпулі. У суботу пройде нацвідбір, який транслюватимуть онлайн.
Fiinka – одна з 10 учасників, які борються за право виступати від імені України на Євробаченні 2023.
Що відомо про співачку Fiinka
Справжнє ім’я артистки Ірина Вихованець. Вона не тільки співачка, а й блогерка і акторка.
Сама виконавиця родом із Івано-Франківська. Дівчина популяризує гуцульську культуру, тому всі її пісні пов’язані з нею. До слова, її псевдонім Fiinka перекладається як похресниця.
Також у артистки є YouTube-канал Ліжник TV, в якому вона іронізує на теми життя гуцулів.
Перший успіх до Fiinka як до співачки прийшов після її треку про заробітчан – Груба, кліп до якого вона зняла на восьмому місяці вагітності.
Пісня Fiinka Довбуш
Fiinka виступить у фіналі нацвідбору під п’ятим номером. У своєму Instagram співачка розповідала, що написала конкурсну пісню Довбуш на основі легендарної пісні Ой, попід гай зелененький.
Музика до треку – гуцульська автентика в сучасному контексті.
– Написала я це всього за два дні до початку війни. Коли вже московські танки стояли на наших кордонах. Писала з думкою про те, що нам нема чого боятися, тому що у наших хлопців тече опришківська кров, кров справжніх супергероїв, – каже виконавиця.
Додає, що Олекса Довбуш – найвідоміший з опришків, був мужнім, справедливим, безстрашним.
– Будь-яка дівчина хотіла б собі такого. Дивіться, як все співпало – зараз дівчатка мліють за нашими героями, за супергероями, оскільки інакше наші ЗСУ не назвеш. І ось я впевнена, що ця суперсила тече у нас по венах, а тому передається з покоління в покоління, – наголосила Fiinka.
Fiinka – Довбуш (Текст пісні)
***
Болить серце, завмирає,
Йой, дівчата, часто гину-с, умираю,
Коли легінь вуса має,
А, як ходе, топірцем ся підпирає.
Вже ся так перевели хлопи, шо до рештки,
Одно гірше, як дівки, друге – дикі мешти.
А я хочу, шоб таке, як Довбуш в фолькльорі,
За такими у горби, дівчєта, дгорі-дгорі
Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений
Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!
І мені, і мені тоже тре Довбуша,
Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!
Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений
Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!
І мені, і мені тоже тре Довбуша,
Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!
Болить серце і колотить,
Йой, дівчата, ся кортєчка ні проходит.
Супермен, міцний горішок
Си ховають, кіть виходить наш опришок!
Раз такий мене імєв коло моєй хати,
Вусами заскоботав та й став цілювати,
Ми потом на полонинці дивились на зорі,
За такими у горби, дівчєта, дгорі-дгорі
Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений
Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!
І мені, і мені тоже тре Довбуша,
Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!
Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений
Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!
І мені, і мені тоже тре Довбуша,
Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!
Давай рученьками файно: хлоп-хлоп-хлоп!
Каждій дівці, молодиці, треба хлоп-хлоп!
Давай ноженьками файно: топ-топ-топ,
А у нас в Карпатах каждий – хлоп!
Давай рученьками файно: хлоп-хлоп-хлоп!
Каждій дівці, молодиці, треба хлоп-хлоп!
Давай ноженьками файно: топ-топ-топ,
А у нас в Карпатах каждий – хлоп! Є, true!
Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений
Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!
І мені, і мені тоже тре Довбуша,
Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!
Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений
Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!
І мені, і мені тоже тре Довбуша,
Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!
Фото: Fiinka