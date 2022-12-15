Певица Fiinka — возможная представительница Украины на Евровидении 2023. Исполнительница стала финалисткой Нацотбора, на котором выступит с композицией Довбуш.
Уже 17 декабря станет известно, кто представит нашу страну на международном песенном конкурсе в Ливерпуле. В субботу пройдет нацотбор, который будут транслировать онлайн.
Fiinka — одна из 10 участников, которые борются за право выступать от имени Украины на Евровидении 2023.
Что известно о певице Fiinka
Настоящее имя артистки — Ирина Выхованец. Она не только певица, но блогер и актриса.
Сама исполнительница родом из Ивано-Франковска. Девушка популяризирует гуцульскую культуру, поэтому все ее песни связаны с ней. К слову, ее псевдоним Fiinka переводится как крестница.
Также у артистки есть YouTube-канал Ліжник TV, в котором она иронизирует на темы жизни гуцулов.
Первый успех к Fiinka как к певице пришел после ее трека о людях, работающих за границей — Груба, клип к которому она сняла, будучи на восьмом месяце беременности.
Песня Fiinka Довбуш
Fiinka выступит в финале нацотбора под пятым номером. В своем Instagram певица рассказывала, что написала конкурсную песню Довбуш на основе легендарной песни Ой, попід гай зелененький.
Музыка к треку — гуцульская аутентика в современном контексте.
— Написала я это всего за два дня до начала войны. Когда уже московские танки стояли на наших границах. Писала с мыслью о том, что нам нечего бояться, потому что у наших ребят течет опришковская кровь, кровь настоящих супергероев, — говорит исполнительница.
Добавляет, что Олекса Довбуш — самый известный из опришков, мужественный, справедливый, бесстрашный.
— Любая девушка хотела бы себе такого. Смотрите, как все совпало — сейчас девочки млеют по нашим героям, супергероям, поскольку иначе наши ВСУ не назовешь. И вот я уверена, что эта суперсила течет у нас по венам, а потому передается из поколения в поколение, — подчеркнула Fiinka.
Fiinka — Довбуш (Текст песни)
***
Болить серце, завмирає,
Йой, дівчата, часто гину-с, умираю,
Коли легінь вуса має,
А, як ходе, топірцем ся підпирає.
Вже ся так перевели хлопи, шо до рештки,
Одно гірше, як дівки, друге — дикі мешти.
А я хочу, шоб таке, як Довбуш в фолькльорі,
За такими у горби, дівчєта, дгорі-дгорі
Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений
Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!
І мені, і мені тоже тре Довбуша,
Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!
Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений
Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!
І мені, і мені тоже тре Довбуша,
Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!
Болить серце і колотить,
Йой, дівчата, ся кортєчка ні проходит.
Супермен, міцний горішок
Си ховають, кіть виходить наш опришок!
Раз такий мене імєв коло моєй хати,
Вусами заскоботав та й став цілювати,
Ми потом на полонинці дивились на зорі,
За такими у горби, дівчєта, дгорі-дгорі
Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений
Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!
І мені, і мені тоже тре Довбуша,
Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!
Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений
Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!
І мені, і мені тоже тре Довбуша,
Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!
Давай рученьками файно: хлоп-хлоп-хлоп!
Каждій дівці, молодиці, треба хлоп-хлоп!
Давай ноженьками файно: топ-топ-топ,
А у нас в Карпатах каждий — хлоп!
Давай рученьками файно: хлоп-хлоп-хлоп!
Каждій дівці, молодиці, треба хлоп-хлоп!
Давай ноженьками файно: топ-топ-топ,
А у нас в Карпатах каждий — хлоп! Є, true!
Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений
Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!
І мені, і мені тоже тре Довбуша,
Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!
Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений
Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!
І мені, і мені тоже тре Довбуша,
Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!
Фото: Fiinka