Певица Fiinka — возможная представительница Украины на Евровидении 2023. Исполнительница стала финалисткой Нацотбора, на котором выступит с композицией Довбуш.

Уже 17 декабря станет известно, кто представит нашу страну на международном песенном конкурсе в Ливерпуле. В субботу пройдет нацотбор, который будут транслировать онлайн.

Fiinka — одна из 10 участников, которые борются за право выступать от имени Украины на Евровидении 2023.

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Что известно о певице Fiinka

Настоящее имя артистки — Ирина Выхованец. Она не только певица, но блогер и актриса.

Сама исполнительница родом из Ивано-Франковска. Девушка популяризирует гуцульскую культуру, поэтому все ее песни связаны с ней. К слову, ее псевдоним Fiinka переводится как крестница.

Также у артистки есть YouTube-канал Ліжник TV, в котором она иронизирует на темы жизни гуцулов.

Первый успех к Fiinka как к певице пришел после ее трека о людях, работающих за границей — Груба, клип к которому она сняла, будучи на восьмом месяце беременности.

Песня Fiinka Довбуш

Fiinka выступит в финале нацотбора под пятым номером. В своем Instagram певица рассказывала, что написала конкурсную песню Довбуш на основе легендарной песни Ой, попід гай зелененький.

Музыка к треку — гуцульская аутентика в современном контексте.

— Написала я это всего за два дня до начала войны. Когда уже московские танки стояли на наших границах. Писала с мыслью о том, что нам нечего бояться, потому что у наших ребят течет опришковская кровь, кровь настоящих супергероев, — говорит исполнительница.

Добавляет, что Олекса Довбуш — самый известный из опришков, мужественный, справедливый, бесстрашный.

— Любая девушка хотела бы себе такого. Смотрите, как все совпало — сейчас девочки млеют по нашим героям, супергероям, поскольку иначе наши ВСУ не назовешь. И вот я уверена, что эта суперсила течет у нас по венам, а потому передается из поколения в поколение, — подчеркнула Fiinka.

Fiinka — Довбуш (Текст песни)

***

Болить серце, завмирає,

Йой, дівчата, часто гину-с, умираю,

Коли легінь вуса має,

А, як ходе, топірцем ся підпирає.

Вже ся так перевели хлопи, шо до рештки,

Одно гірше, як дівки, друге — дикі мешти.

А я хочу, шоб таке, як Довбуш в фолькльорі,

За такими у горби, дівчєта, дгорі-дгорі

Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений

Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!

І мені, і мені тоже тре Довбуша,

Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!

Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений

Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!

І мені, і мені тоже тре Довбуша,

Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!

Болить серце і колотить,

Йой, дівчата, ся кортєчка ні проходит.

Супермен, міцний горішок

Си ховають, кіть виходить наш опришок!

Раз такий мене імєв коло моєй хати,

Вусами заскоботав та й став цілювати,

Ми потом на полонинці дивились на зорі,

За такими у горби, дівчєта, дгорі-дгорі

Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений

Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!

І мені, і мені тоже тре Довбуша,

Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!

Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений

Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!

І мені, і мені тоже тре Довбуша,

Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!

Давай рученьками файно: хлоп-хлоп-хлоп!

Каждій дівці, молодиці, треба хлоп-хлоп!

Давай ноженьками файно: топ-топ-топ,

А у нас в Карпатах каждий — хлоп!

Давай рученьками файно: хлоп-хлоп-хлоп!

Каждій дівці, молодиці, треба хлоп-хлоп!

Давай ноженьками файно: топ-топ-топ,

А у нас в Карпатах каждий — хлоп! Є, true!

Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений

Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!

І мені, і мені тоже тре Довбуша,

Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!

Ой, попід, ой, попід, попід гай зелений

Ходить До-, ходить До-, Довбуш йде молодий!

І мені, і мені тоже тре Довбуша,

Бо гуцу-, бо гуцу-, бо гуцульська душа!

Фото: Fiinka