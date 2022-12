Співачка Angelina – одна з можливих представниць України на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2023. Виконавиця стала фіналісткою Нацвідбору, на якому виступить із піснею Stronger.

17 грудня українці дізнаються, хто представлятиме нашу країну на Євробаченні наступного року. За цю нагоду борються 10 учасників, Angelina виступить у фіналі Нацвідбору під восьмим номером.

Що відомо про співачку Angelina

Справжнє ім’я 16-річної артистки – Ангеліна Тереннікова. Вона змалку захоплюється музикою і з 13 років пише пісні.

Angelina не вперше пробує свої сили, щоб представляти нашу країну на пісенному конкурсі. У 2019 та 2020 роках вона ставала фіналісткою Нацвідбору дитячого Євробачення.

Також вона була учасницею одного з дитячих вокальних шоу України.

Angelina родом із Вишгорода, але з початку повномасштабної війни вона переїхала до Швеції. Там дівчина взяла участь у талант-шоу Idol, висвітлюючи події у рідній країні.

У Швеції вона й написала пісню для Нацвідбору на Євробачення 2023, яка називається Stronger.

У своєму Instagram Angelina відповідала на запитання, чому саме вона має представляти нашу країну на конкурсі. Так, за словами дівчини, саме зараз Україна має стати сильною і незламною – такою, якою вона є.

– У моїй пісні є стрижень та сильний бойовий дух, – зазначила виконавиця.

Пісня Angelina Stronger

Сама співачка говорила, що співає не про війну, проте у рядках її пісні сильний меседж, який стосується навіть тих людей, які під впливом пропаганди до кінця не розуміють та не вірять українцям.

– Stronger – поклик до Європи, що ми сильніші, і щоб про це не забували. Усі вважали, що Україна впаде, але ми довели протилежне. І саме зараз, я думаю, що це саме те, що треба доносити до Європи. Також у моїй пісні кожен може знайти свою особисту історію. Саме тому вона англійською мовою, щоби було зрозуміло всім у Європі, – пояснює фіналістка Нацвідбору.

Angelina – Stronger (Текст пісні)

***

When I’m in danger, when I’m alone

You think that I will sit and cry beside the wall

When the world crumbles outside the door

You think that I’m not gonna make it on my own

But I’m not making this mistake

Not going back, I’m now awake

Even though I hear you hissing like a snake

You think that I have lost control

You got no faith in me at all

You got no faith in me at all

I don’t know how long this way will be

You are now so far away from me

You are now so far away

O-o-o-oh, o-o-o-oh, o-o-o-oh

I’m stronger than you think

O-o-o-oh, o-o-o-oh, o-o-o-oh

I’m stronger than you

When people struggle to make a change

You know we’re meant to help each other where we can

You don’t believe in me, but that’s alright

And I will prove you that I’ll make it through the night

No, I’m not making this mistake

Not going back, I’m now awake

I thought that you were something real

But now I know that you are fake

O-o-o-oh, o-o-o-oh, o-o-o-oh

I’m stronger than you think

O-o-o-oh (stronger than you think), o-o-o-oh (stronger than you think), o-o-o-oh (stronger than you think)

I’m stronger than you think

O-o-o-oh (stronger than you think), o-o-o-oh (stronger than you think), o-o-o-oh (stronger than you think)

I’m stronger than you think

O-o-o-oh (stronger than you think), o-o-o-oh (stronger than you think), o-o-o-oh (stronger than you think)

I’m stronger than you think

Фото: Angelina