Певица Angelina — одна из возможных представительниц Украины на международном песенном конкурсе Евровидение 2023. Исполнительница стала финалисткой Нацотбора, на котором выступит с песней Stronger.

17 декабря украинцы узнают, кто будет представлять нашу страну на Евровидении в следующем году. За эту возможность борются 10 участников, Angelina выступит в финале Нацотбора под восьмым номером.

Что известно о певице Angelina

Настоящее имя 16-летней артистки — Ангелина Теренникова. Она с детства увлекается музыкой и с 13 лет пишет песни.

Angelina не в первый раз пробует свои силы, чтобы представлять нашу страну на песенном конкурсе. В 2019 и 2020 годах она становилась финалисткой Нацотбора детского Евровидения.

Также она была участницей одного из детский вокальных шоу Украины.

Angelina родом из Вышгорода, с началом полномасштабной войны она переехала в Швецию. Там девушка приняла участие в талант-шоу Idol, освещая события в родной стране.

В Швеции она написала и песню для Нацотбора на Евровидение 2023, которая называется Stronger.

В своем Instagram Angelina отвечала на вопрос, почему именно она должна представлять нашу страну на конкурсе. Так, по словам девушки, именно сейчас Украина должна предстать сильной и несокрушимой — такой, какой она есть.

— В моей песне есть стержень и сильный боевой дух, — отметила исполнительница.

Песня Angelina Stronger

Сама певица говорила, что поет не о войне, однако в строках ее песни сильный месседж, который касается даже тех даже людей, которые под влиянием пропаганды до конца не понимают и не верят украинцам.

— Stronger — зов к Европе, что мы сильнее, и чтобы об этом не забывали. Все считали, что Украина падет, но мы доказали обратное. И именно сейчас, я думаю, что это именно то, что нужно доносить Европе. Также в моей песне каждый может найти свою личную историю. Именно поэтому она на английском языке, чтобы было понятно всем в Европе, — объясняет финалистка Нацотбора.

Angelina — Stronger (Текст песни)

***

When I’m in danger, when I’m alone

You think that I will sit and cry beside the wall

When the world crumbles outside the door

You think that I’m not gonna make it on my own

But I’m not making this mistake

Not going back, I’m now awake

Even though I hear you hissing like a snake

You think that I have lost control

You got no faith in me at all

You got no faith in me at all

I don’t know how long this way will be

You are now so far away from me

You are now so far away

O-o-o-oh, o-o-o-oh, o-o-o-oh

I’m stronger than you think

O-o-o-oh, o-o-o-oh, o-o-o-oh

I’m stronger than you

When people struggle to make a change

You know we’re meant to help each other where we can

You don’t believe in me, but that’s alright

And I will prove you that I’ll make it through the night

No, I’m not making this mistake

Not going back, I’m now awake

I thought that you were something real

But now I know that you are fake

O-o-o-oh, o-o-o-oh, o-o-o-oh

I’m stronger than you think

O-o-o-oh (stronger than you think), o-o-o-oh (stronger than you think), o-o-o-oh (stronger than you think)

I’m stronger than you think

O-o-o-oh (stronger than you think), o-o-o-oh (stronger than you think), o-o-o-oh (stronger than you think)

I’m stronger than you think

O-o-o-oh (stronger than you think), o-o-o-oh (stronger than you think), o-o-o-oh (stronger than you think)

I’m stronger than you think

Фото: Angelina