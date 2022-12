Український музикант Demchuk – учасник Нацвідбору Євробачення 2023. У артиста є всі шанси представляти нашу країну на головній сцені конкурсу у Ліверпулі у травні 2023 року.

Вже 17 грудня українці дізнаються, хто з десяти фіналістів відбору представить Україну на Євробаченні 2023. Відомо, що Demchuk виступатиме перед українським журі третім – після Moisei та OY Sound System.

Що відомо про співака Demchuk

Під незвичайним псевдонімом ховається володар популярного імені – Вася. Його прізвище звучить так само, як і сценічне прізвисько – Демчук. Юному артисту всього 21, і він родом із Рівненської області – селище Зарічне.

Відомо, що у Києві Василь живе ще з трьох років. З самого дитинства він намагався здобути славу завдяки своїм музикальним здібностям – брав участь у різних конкурсах.

Примітно, що Демчук перебував у групі Cloudless, яка потрапила до фіналу торішнього Нацвідбору на Євробачення 2022. Щоправда, у складі команди на момент участі у конкурсі він уже не перебував. Тепер Василь прорвався у фінал самотужки, і тепер може покладатися лише на свій талант.

Пісня Demchuk – Alive

У середині грудня Демчук випустив пісню Alive для Євробачення 2023 року, з якою він виступить вже 17 грудня перед журі в Україні. Робота присвячена безумовному коханню. Її перші рядки були написані Демчуком будинку в повному блекауті, коли вся країна знову поринула у пітьму.

Demchuk – Alive (текст пісні)

***

Would you mind if I stay to relieve

My heartache for some time

There’s no right even for a wink of sleep

When your hand fits in mine

Hold on, baby

Please stop fading

You’re the remedy getting me through

So hold on, baby

Please stop fading

Baby, give me a reason

To break through the Silence

Take your hand and say:

“We’ll make it alright”

Cuz you‘re my only reason

That makes me feel alive

All night

Would you mind if I switch off the lights

We Make love, then we fight

Even though, at the end of night

I still lay by your side

Hold on baby

Please stop fading

You‘re the agony deep down inside

Hold on baby

Please stop fading …

Baby, give me a reason

To break through the Silence

Take your hand and say:

“We’ll make it alright”

Cuz you’re my only reason

That makes me feel alive

All night

***