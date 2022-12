Украинский музыкант Demchuk — участник Нацотбора Евровидения 2023. У артиста есть все шансы представлять нашу страну на главной сцене конкурса в Ливерпуле в мае 2023 года.

Уже 17 декабря украинцы узнают, кто из десяти финалистов отбора представит Украину на Евровидении 2023 года. Известно, что Demchuk будет выступать перед украинским жюри третьим — после Moisei и OY Sound System.

Что известно о певце Demchuk

Сейчас смотрят

Под необычным псевдонимом скрывается обладатель популярного имени — Вася. Его фамилия звучит также, как и сценическое прозвище — Демчук. Юному артисту всего 21, и он родом из Ровненской области — поселок Заречное.

Известно, что в Киеве Василий живет еще с трех лет. С самого детства он пытался добиться славы благодаря своим музыкальным способностям — принимал участие в разных конкурсах.

Примечательно, что Демчук состоял в группе Cloudless, которая попала в финал прошлогоднего Нацотбора на Евровидение 2022. Правда, в составе команды на момент участия в конкурсе он уже не состоял. Теперь Василий прорвался в финал своими силами, и теперь может полагаться только на свой талант.

Песня Demchuk — Alive

В средине декабря Демчук выпустил песню Alive для Евровидения 2023, с которой он выступит уже 17 декабря перед жюри в Украине. Работа посвящена безусловной любви. Ее первые строчки были написаны Демчуком дома в полном блекауте, когда вся страна снова погрузилась во тьму.

Demchuk — Alive (текст песни)

***

Would you mind if I stay to relieve

My heartache for some time

There’s no right even for a wink of sleep

When your hand fits in mine

Hold on, baby

Please stop fading

You’re the remedy getting me through

So hold on, baby

Please stop fading

Baby, give me a reason

To break through the Silence

Take your hand and say:

“We’ll make it alright”

Cuz you‘re my only reason

That makes me feel alive

All night

Would you mind if I switch off the lights

We Make love, then we fight

Even though, at the end of night

I still lay by your side

Hold on baby

Please stop fading

You‘re the agony deep down inside

Hold on baby

Please stop fading …

Baby, give me a reason

To break through the Silence

Take your hand and say:

“We’ll make it alright”

Cuz you’re my only reason

That makes me feel alive

All night

***