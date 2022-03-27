Авторы триллера Тени незабытых предков выложили фильм для свободного просмотра в память об актере Павле Ли, который погиб в российско-украинской войне.

В киноленте Тени незабытых предков Павел сыграл одну из главных ролей.

— Мы вместе с сопродюсером Андрексом Селивановым приняли решение, в память о нашем потерянном в бою за Украину актере Павлу Ли предоставить свободный доступ к фильму Тени незабытых предков всем телеканалам, VoD сервисам и кинотеатрам, — написал режиссер фильма Любомир Левицкий в Instagram.

Также он отметил, что они отказываются от любых роялти в пользу ВСУ.

— Мы отказываемся от любых роялти в пользу ВСУ и будем рады, если вы посмотрев или показав наш фильм сделаете любой, даже минимальный вклад на счет ВСУ и поддержите наших бесстрашных героев, — сказал Любомир.

Напомним, что актер Павел Ли погиб под обстрелами в Ирпене. С началом войны он присоединился к ВСУ.