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В память о Павле Ли: фильм Тени незабытых предков выложили для свободного просмотра

27 марта 2022, 12:21
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Павло Лі

Авторы триллера Тени незабытых предков выложили фильм для свободного просмотра в память об актере Павле Ли, который погиб в российско-украинской войне.

В киноленте Тени незабытых предков Павел сыграл одну из главных ролей.

— Мы вместе с сопродюсером Андрексом Селивановым приняли решение, в память о нашем потерянном в бою за Украину актере Павлу Ли предоставить свободный доступ к фильму Тени незабытых предков всем телеканалам, VoD сервисам и кинотеатрам, — написал режиссер фильма Любомир Левицкий в Instagram.

Также он отметил, что они отказываются от любых роялти в пользу ВСУ.

— Мы отказываемся от любых роялти в пользу ВСУ и будем рады, если вы посмотрев или показав наш фильм сделаете любой, даже минимальный вклад на счет ВСУ и поддержите наших бесстрашных героев, — сказал Любомир.

Напомним, что актер Павел Ли погиб под обстрелами в Ирпене. С началом войны он присоединился к ВСУ.

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Теги
Благотворительность , ВСУ , Фільм
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