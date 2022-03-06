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Актор Паша Лі загинув під обстрілами в Ірпені

6 Березня 2022, 17:08
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Актор Паша Лі загинув під обстрілами в Ірпені

Український актор і телеведучий Паша Лі загинув під обстрілом в Ірпені.

Про смерть 33-річного Паші Лі повідомив український адвокат і журналіст Ярослав Куц.

– Навіть фото не встигли зробити. Покійся з миром, – написав він.

З початком війни Паша Лі приєднався до ЗСУ. В Instagram він викладав знімки у військовій формі та згадував війну.

– За останні 48 годин є можливість сісти та закинути фотографію про те, як нас бомблять, а ми посміхаємося, бо впораємось і все буде Україна! – підписав він останній знімок.

Паша Лі народився у Криму. Знімався у кіно та рекламі, був актором дубляжу, а також учасником багатьох музичних шоу талантів, зокрема Фабрики зірок 3.

Теги
Війна в Україні
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