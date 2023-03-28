Міністр культури Олександр Ткаченко вважає важливим, щоб на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2023 у Великій Британії звучало слово війна.

Політик пояснив, що це має бути важливим для всього світу, який має розуміти, що ми не можемо здійснювати своє законне право на проведення конкурсу в 2023 році в Україні через брутальну агресію Росії. Про це міністр заявив у своєму Telegram-каналі після онлайн-зустрічі з партнерами з організації Євробачення 2023.

– Сказав нашим партнерам, що дуже радий, що саме Велика Британія посіла друге місце і приймає Євробачення 2023 за нас і для нас. Програма має бути справді потужною і такою, що репрезентує культуру і дух України. Це стало можливим завдяки справжній синергії країн-партнерів, – наголосив Ткаченко.

Також він подякував усім причетним до організації конкурсу.

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Раніше ми писали про те, що в Ліверпулі створюють український сад миру. Він будується в міру того, як місто готується до проведення Євробачення 2023, і для того, щоб українські біженці були забезпечені певним комфортом, щоб відчувати себе як вдома.