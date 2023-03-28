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Музыка

На Евровидении 2023 в Великобритании должно звучать слово война — Ткаченко

28 марта 2023, 11:35
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
На Евровидении 2023 в Великобритании должно звучать слово война — Ткаченко
Источник: Depositphotos

Министр культуры Александр Ткаченко считает важным, чтобы на международном песенном конкурсе Евровидение 2023 в Великобритании звучало слово война.

Политик объяснил, что это должно быть важным для всего мира, который должен понимать, что мы не можем осуществлять свое законное право на проведение конкурса в 2023 году в Украине из-за грубой агрессии России. Об этом министр заявил в своем Telegram-канале после онлайн-встречи с партнерами по организации Евровидения 2023.

— Сказал нашим партнерам, что очень рад, что именно Великобритания заняла второе место и принимает Евровидение 2023 за нас и для нас. Программа должна быть действительно мощной и такой, что представляет культуру и дух Украины. Это стало возможным благодаря настоящей синергии стран-партнеров, — подчеркнул Ткаченко.

Также он поблагодарил всех причастных к организации конкурса.

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Ранее мы писали о том, что в Ливерпуле создают украинский сад мира. Он строится по мере того, как город готовится к проведению Евровидения 2023 и для того, чтобы украинские беженцы были обеспечены неким комфортом, чтобы чувствовать себя как дома.

Теги
Евровидение Великобритания Александр Ткаченко
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