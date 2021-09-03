Легендарний шведський гурт ABBA представив дві нові пісні вперше за 39 років. Також музичний колектив анонсував вихід нового альбому Abba Voyage.

ABBA випустила два нових треки – I Still Have Faith in You і Do not Shut Me Down.

Прем’єру фортепіанної балади I Still Have Faith in You супроводжує динамічний відеоряд, створений зі старих кадрів із виступів ABBA та знімків гурту.

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Другий сингл Do not Shut Me Down більш ритмічний та супроводжується ліричним відео, в якому анімацією з’являється текст пісні.

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Крім того, на шанувальників гурту чекає ще одна радісна новина – ABBA анонсував новий альбом, який вийде вже цієї осені. Він буде представлений 5 листопада та складатиметься з 10 треків.

Також очікується віртуальний тур музичного колективу, який розпочнеться 27 травня 2022 року в Лондоні.

Всесвітньо відомий гурт ABBA був створений в 1972 році в Стокгольмі. Музичний колектив здобув чималу популярність і став одним із найуспішніших за всю історію поп-музики.

За час своєї кар’єри гурт випустив вісім студійних альбомів, також на їхньому рахунку – перемога на міжнародному музичному конкурсі Євробачення 1974.

Свій останній трек колектив випустив у 1982 році – Thank You For The Music.

Раніше ми писали, що ABBA створив офіційний акаунт у TikTok, на який за першу добу підписалося понад 450 тис. осіб.

За даними платформи, їхня музика була найбільш затребуваною серед користувачів сервісу.