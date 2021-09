Легендарний шведський гурт ABBA представив дві нові пісні вперше за 39 років. Також музичний колектив анонсував вихід нового альбому Abba Voyage.

ABBA випустила два нових треки – I Still Have Faith in You і Do not Shut Me Down.

Прем’єру фортепіанної балади I Still Have Faith in You супроводжує динамічний відеоряд, створений зі старих кадрів із виступів ABBA та знімків гурту.



Другий сингл Do not Shut Me Down більш ритмічний та супроводжується ліричним відео, в якому анімацією з’являється текст пісні.



Крім того, на шанувальників гурту чекає ще одна радісна новина – ABBA анонсував новий альбом, який вийде вже цієї осені. Він буде представлений 5 листопада та складатиметься з 10 треків.

Також очікується віртуальний тур музичного колективу, який розпочнеться 27 травня 2022 року в Лондоні.

Всесвітньо відомий гурт ABBA був створений в 1972 році в Стокгольмі. Музичний колектив здобув чималу популярність і став одним із найуспішніших за всю історію поп-музики.

За час своєї кар’єри гурт випустив вісім студійних альбомів, також на їхньому рахунку – перемога на міжнародному музичному конкурсі Євробачення 1974.

Свій останній трек колектив випустив у 1982 році – Thank You For The Music.

Раніше ми писали, що ABBA створив офіційний акаунт у TikTok, на який за першу добу підписалося понад 450 тис. осіб.

За даними платформи, їхня музика була найбільш затребуваною серед користувачів сервісу.