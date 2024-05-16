Над зірковим подружжям Бена Аффлека та Дженніфер Лопес нависла загроза розлучення. За словами інсайдера, актор виїхав із їхнього спільного будинку. Нагадаємо, що знаменитості одружилися влітку 2022 року.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес на межі розриву – що відомо

Шанувальники помітили, що останні тижні пара проводить усе більше часу окремо одне від одного. Зокрема Аффлека не було на грандіозній вечірці Met Gala 2024, попри те, що його дружина була співголовою заходу.

Офіційною причиною відсутності знаменитості на благодійному балі було назване знімання сиквелу фільму Аудитор. Проте обізнане із ситуацією джерело стверджує, що він просто вирішив завершити цю главу своїх стосунків.

Зараз дивляться

– Зараз він зосереджений на роботі та своїх дітях. Бен уже з’їхав, і їм, швидше за все, доведеться продати будинок мрії, на який вони витратили два роки. Вони ніколи не перестануть кохати одне одного, але вона не може контролювати його, а він не може змінити її. Це не могло тривати довго, – заявив інсайдер виданню In Touch.

Він додав, що проблему у взаєморозумінні підсилило й різне ставлення до ЗМІ – Джей Ло любить увагу преси, Аффлек – уникає.

До слова, актор неодноразово ставав причиною мемів через свій втомлений та сумний вираз обличчя на спільних світських виходах із дружиною. Якось Лопес навіть пояснила, що з ним коїться в такі моменти.