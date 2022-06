Канадський рок-гурт Billy Talent продасть на благодійному аукціоні гітару учасника колективу Єна Ді’Са. Гроші з продажу підуть на допомогу Україні.

У Twitter Billy Talent повідомили, що музичний інструмент підписаний усіма чотирма учасниками гурту – вокалістом Бенджаміном Ковалевичем, бас-гітаристом Джонатаном Геллантом, барабанщиком Аароном Соловонюком та самим Єном.

Here’s your chance to bid on Ian’s Fender Squire electric guitar signed by all of us. This auction run by Nik Huber Guitars, partnered with “Gitarre&Bass” and “GrandGtrs”, will support fundraising to aid in the Ukraine relief effort.https://t.co/yPRz9cFday pic.twitter.com/gFfPDAUf6C

— Billy Talent (@BillyTalentBand) June 21, 2022