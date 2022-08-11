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На передову не рвусь: Олександр Положинський про службу в ЗСУ

11 Серпня 2022, 17:24
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
На передову не рвусь: Олександр Положинський про службу в ЗСУ

Ексфронтмен гурту Тартак Олександр Положинський розповів про військову службу і чому не поспішає на передову.

Своїми думками артист поділився під новим селфі, яке оприлюднив у Instagram. Так, він сказав, що їхні навчання тривають, проте деякі воїни вже давно рвуться в бій.

– Не брехатиму – я не рвуся. У мене все, як у пісні: Ти знаєш, що я починати цей бій не хотів. Та як треба – то мушу. Буде відповідний наказ – піду в бій. А поки що, згідно з наказом, намагаюся стати кращим, щоб спокійніше та впевненіше почуватися в бою, – зазначив Положинський.

Каже, вступив до лав ЗСУ не для того, щоб загинути, а тому що відчув – він там потрібен.

Зараз дивляться

– Вже багато разів чув від колег: Добре, що ти з нами! Для мене це честь! А берегти себе я зможу рівно настільки, наскільки кожен, хто поряд зі мною, може берегти себе. Що з цього вийде – вирішить доля та покаже час. Особисто я планую жити довго, щасливо спостерігаючи, як світ змінюється на краще після нашої спільної перемоги добра над злом, – наголосив Олександр.

Зізнається, перемога не буде швидкою та легкою, і лише спільними зусиллями ми зможемо досягти позитивного результату.

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Війна в Україні ЗСУ Олександр Положинський
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