Экс-фронтмен группы Тартак Александр Положинский рассказал о военной службе и почему не спешит на передовую.

Своими мыслями артист поделился под новым селфи, которое обнародовал в Instagram. Так, он сказал, что их учения продолжаются, однако некоторые воины уже давно рвутся в бой.

— Не буду врать – я не рвусь. У меня все, как в песне: Ти знаєш, що я починати цей бій не хотів. Та як треба — то мушу. Будет соответствующий приказ — пойду в бой. А пока, согласно приказу, стараюсь стать лучше, чтобы спокойнее и увереннее чувствовать себя в бою, — отметил Положинский.

Говорит, вступил в ряды ВСУ не для того, чтобы погибнуть, а потому что почувствовал — он там нужен.

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— Уже много раз слышал от коллег: Хорошо, что ты с нами! Для меня это честь! А беречь себя я смогу ровно настолько, насколько каждый, кто рядом со мной, может беречь себя. Что из этого получится – решит судьба и покажет время. Лично я планирую жить долго, счастливо наблюдая, как мир меняется к лучшему после нашей общей победы добра над злом, — подчеркнул Александр.

Признается, победа не будет быстрой и легкой, и только общими усилиями мы сможем достичь положительного результата.