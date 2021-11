На стримінговій платформі Disney + вийшла перша серія документального фільму про гурт Beatles під назвою The Beatles: Get Back.

Прем’єра другої та третьої серій відбудеться 27 та 28 листопада. Загальний хронометраж стрічки становить близько восьми годин.

Фільм зняв режисер Володаря перснів і Хоббіта Пітер Джексон. В основі сюжету лежать відеозаписи 1969 року.

Тоді The Beatles вирішили зняти фільм про роботу над новими піснями. Вони проводили репетиції у присутності знімальної групи, а також записали концерт на лондонському даху. Це був останній публічний виступ колективу у повному складі.

У 1970 році з відзнятого матеріалу був змонтований 80-хвилинний фільм Let It Be, який вийшов невдовзі після того, як стало відомо про ймовірний розпад The Beatles. Саме з розпадом гурту і став асоціюватися фільм та однойменний альбом.

Проте Пітер Джексон зазначив, що в архівних кадрах є багато смішних та душевних моментів.

– Звичайно, там є драматичні моменти, але немає такого сильного розладу, з яким проект так довго асоціювали. А ще це смішно, життєствердно і напрочуд душевно, – розповів режисер.

Нагадаємо, що The Beatles – британський рок-гурт із Ліверпуля, заснований в 1960 році. До складу музичного колективу входив Джон Леннон, Пол Маккартні, Джордж Гаррісон і Рінго Старр.

Дискографія гурту нараховує 13 студійних альбомів і 211 пісень. The Beatles припинили спільну роботу в 1970 році, кожен із учасників продовжив розвиватися сольно.