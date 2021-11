На стриминговой платформе Disney+ вышла первая серия документального фильма о группе Beatles под названием The Beatles: Get Back.

Премьера второй и третьей серий состоится 27 и 28 ноября. Общий хронометраж ленты составляет около восьми часов.

Фильм снял режиссер Властелина Колец и Хоббита Питер Джексон. В основе сюжета лежат видеозаписи 1969 года.

Тогда The Beatles решили снять фильм о работе над новыми песнями. Они проводили репетиции в присутствии съемочной группы и записали концерт на лондонской крыше. Это было последнее публичное выступление коллектива в полном составе.

В 1970 году из отснятого материала был смонтирован 80-минутный фильм Let It Be, который вышел вскоре после того, как стало известно о вероятном распаде The Beatles. Именно с распадом группы и стал ассоциироваться фильм и одноименный альбом.

Однако Питер Джексон отметил, что в архивных кадрах много смешных и душевных моментов.

– Конечно, там есть драматические моменты, но нет такого сильного разлада, с которым проект так долго ассоциировали. А еще это смешно, жизнеутверждающе и удивительно душевно, — рассказал режиссер.

Напомним, что The Beatles – британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году. В состав музыкального коллектива входили Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Гаррисон и Ринго Старр.

Дискография группы насчитывает 13 студийных альбомов и 211 песен. The Beatles приостановили совместную работу в 1970 году, каждый из участников продолжил развиваться сольно.