На Netflix вийшов найдорожчий комедійний бойовик із Галь Гадот

На Netflix відбулася прем’єра комедійного бойовика Червоне повідомлення, головні ролі у якому, окрім Галь Гадот, зіграли Райан Рейнольдс та Дуейн Джонсон.

Сюжет розповідає про те, як агент ФБР (Дуейн Джонсон) поєднує свої сили з грабіжником старожитностей (Райан Рейнольдс), щоб упіймати злодійку світового рівня (Чудо-жінка Галь Гадот). У процесі героям потрібно буде вибратися з в’язниці, розібратися з бандитами та залишитися живими.

Трійця веде конкурентну боротьбу за володіння яйцями Клеопатри — трьома єгипетськими аналогами яєць Фаберже, але більшою і менш вигадливою інкрустацією.

У всій цій чехарді бере участь Інтерпол, який безуспішно намагається приструнити злочинців і повернути яйця на місце, тобто в державні музеї.

Найдорожчий бойовик Netflix (за деякими даними, його бюджет може досягати $200 млн) зняв Роусон Маршалл Тербер, режисер комедійних бойовиків

Критики не оцінили стрічку, поставивши їй виключно низькі оцінки – зараз у картини 36 балів на Metacritic та 40% на Rotten Tomatoes. Глядачі з такими висновками не згодні – від них фільм отримав 6,5 балів та 92% відповідно.

На Netflix фільм доступний з дубляжем та субтитрами.

На виробництво фільму було витрачено $130 млн. Відомо, що Джонсон і Гадот отримають по $20 млн за участь у фільмі.

Зараз онлайн-кінотеатр також працює над Сірою людиною, бюджет якого склав $200 млн.