На Netflix вышел самый дорогой комедийный боевик из Галь Гадот

На Netflix состоялась премьера комедийного боевика Красное уведомление, главные роли в котором кроме Галь Гадот сыграли Райан Рейнольдс и Дуэйн Джонсон.

Сюжет рассказывает о том, как агент ФБР (Дуэйн Джонсон) объединяет свои силы с грабителем древностей (Райан Рейнольдс), чтобы поймать воровку мирового уровня (Чудо-женщина Галь Гадот). В процессе героям нужно будет выбраться из тюрьмы, разобраться с бандитами и остаться в живых.

Троица ведет конкурентную борьбу за владение яйцами Клеопатры – тремя египетскими аналогами яиц Фаберже, но большей и менее вычурной инкрустацией.

Во всей этой чехарде участвует Интерпол, безуспешно пытающийся приструнить преступников и вернуть яйца на место, то есть в государственные музеи.

Самый дорогой боевик Netflix (по некоторым данным, его бюджет может достигать $200 млн) снял Роусон Маршалл Тербер, режиссер комедийных боевиков

Критики не оценили ленту, поставив ей исключительно низкие оценки – сейчас у картины 36 баллов на Metacritic и 40% на Rotten Tomatoes. Зрители с такими выводами не согласны – фильм получил 6,5 баллов и 92% соответственно.

На Netflix фильм доступен с дубляжом и субтитрами.

На производство фильма было потрачено $130 млн. Известно, что Джонсон и Гадот получат по $20 млн за участие в фильме.