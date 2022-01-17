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На кровати с гитарой: Полякова показала, как дочь поздравила ее с 38-летием

17 января 2022, 13:40
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
На кровати с гитарой: Полякова показала, как дочь поздравила ее с 38-летием
Источник: Оля Полякова

Украинская певица Оля Полякова показала, как старшая дочь Мария поздравила ее с днем рождения. Сегодня, 17 января, артистке исполнилось 38 лет.

17-летняя девочка сыграла на гитаре и исполнила песню Happy birthday. Очевидно, действия происходили в спальне артистки, поскольку Мария с музыкальным инструментом сидит на краю кровати.

Подросток умело справляется с гитарой, поскольку идет по стопам матери. У Маши есть своя группа, которая называется Швы. У начинающего музыкального коллектива уже было несколько концертов.

Так, в июле Оля Полякова похвасталась первым концертом дочери, из-за которого подросток нарвался на критику. Дело в том, что Маша исполнила несколько авторских песен. Среди них был трек с бранными словами Мне пох*й на твои советы.

Такой репертуар группы вызвал волну хейта в адрес юной исполнительницы.

В ноябре у группы Швы состоялся еще один концерт, билеты на который стоили 150 грн.

Оля Полякова гордится своей дочерью и всегда поддерживает ее творчество. На концерт она пришла в черном худи с надписью Швы. Также артистка посоветовала Марии не слушать других, а всегда идти вперед к своей цели.

Напомним, что перед Новым годом 2022 Оля Полякова попала под капельницу. Артистка сказала, что ее организм сам все решил, поэтому новогоднюю ночь звезда провела дома.

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