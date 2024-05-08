Блогерка Монро розповіла про свій заробіток під час повномасштабної війни. Гроші травесті-діві приносить її YouTube-канал.

Монро про те, як заробляє під час війни і чи вистачає їй коштів

Як сказала Монро, основний дохід наразі їй приносить канал на YouTube, який вона почала вести вісім років тому. Спершу він приносив їй $20 на місяць, а вже через чотири роки – $100. Зараз же, очевидно, ця сума збільшилася.

– Зараз мені вистачає заробітку в інтернеті на комуналку, на моїх кішок, на себе і на якісь маленькі радощі. Це невеликий дохід, але все відносно – мені достатньо, – сказала Монро в інтерв’ю Obozrevatel.

В інтернеті травесті-діва розповідає глядачам про себе та своє життя, а тому працювати доводиться постійно. Попри це, якщо в Монро немає настрою для влогу, вона не змушує себе. Але розуміє, що якщо перестати викладати свіжі відео, то випадаєш з рекомендацій.

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– Якщо ти не активний, то все – тебе немає. Ти не в рекомендаціях, тебе не пропонують. Умовно потрібно знімати мінімум два відео на тиждень. Не лінуватися. Це може бути якийсь лайфстайл-блог або просто “балакалка” – спілкування з глядачами, прямий ефір, – зазначила блогерка.

До слова, раніше Монро назвала вартість свого образу блогеру Ніколасу Кармі. Вони випадково зустрілися на вулицях Львова. Найдорожчим у луку виявився годинник, куплений за 4 тис. грн 16 років тому.

Фото: Монро