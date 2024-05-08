Блогер Монро рассказала о своем заработке во время полномасштабной войны. Деньги травести-диве приносит ее YouTube-канал.

Монро о том, как зарабатывает в войну и хватает ли ей средств

Как сказала Монро, основной доход сейчас ей приносит канал на YouTube, который она начала вести восемь лет назад. Сперва он приносил ей $20 в месяц, а уже через четыре года — $100. Сейчас же, очевидно, эта сумма увеличилась.

— Сейчас мне хватает заработка в интернете на коммуналку, на моих кошек, на себя и на какие-то маленькие радости. Это небольшой доход, но все относительно — мне достаточно, — сказала Монро в интервью Obozrevatel.

В интернете травести-дива рассказывает зрителям исключительно о себе и своей жизни, а потому работать приходится постоянно. Несмотря на это, если у Монро нет настроения для влога, она не заставляет себя. Но понимает, что если перестать выкладывать свежие видео, то выпадаешь из рекомендаций.

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— Если ты не активен, то все – тебя нет. Ты не в рекомендациях, тебя не предлагают. Условно нужно снимать минимум два видео в неделю. Не лениться. Это может быть лайфстайл-блог или просто “болталка” – общение со зрителями, прямой эфир, — отметила блогер.

К слову, ранее Монро назвала стоимость своего образа блогеру Николасу Карме. Они случайно встретились на улицах Львова. Самыми дорогими в луке оказались часы, купленные за 4 тыс. грн 16 лет назад.

Фото: Монро