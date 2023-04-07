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На фронті загинув диригент-постановник Київської опери

7 Квітня 2023, 11:05
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
На фронті загинув диригент Київської опери Костянтин Старовицький
Джерело: Мінкульт

Диригент-постановник Київської опери Костянтин Старовицький загинув у боях на Донеччині. 40-річний музикант отримав смертельне поранення під час ворожого обстрілу на Краматорському напрямку 5 квітня.

Старовицький був артистом оркестру театру, а згодом – диригентом-постановником опери Г. Доніцетті Ріта і одним із постановників та авторів перекладу українською опери Дж. Россіні Шлюбний вексель.

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ Старовицький служив старшим стрільцем відділення роти охорони Броварського районного територіального центру. Потім продовжив нести службу на Харківщині.

Зараз дивляться

У Костянтина Старовицького  залишилася донька, дружина та мама.

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Джерело
Мінкульт
Теги
Війна в Україні Національна опера
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