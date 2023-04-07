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На фронте погиб дирижер-постановщик Киевской оперы

7 апреля 2023, 11:05
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
На фронті загинув диригент Київської опери Костянтин Старовицький
Источник: Минкульт

Дирижер-постановщик Киевской оперы Константин Старовицкий погиб в боях в Донецкой области. 40-летний музыкант получил смертельное ранение во время вражеского обстрела на Краматорском направлении 5 апреля.

Старовицкий был артистом оркестра театра, а затем — дирижером-постановщиком оперы Г. Доницетти Рита и одним из постановщиков и авторов перевода на украинский оперы Дж. Россини Брачный вексель.

С первых дней полномасштабного вторжения РФ Старовицкий служил старшим стрелком отделения роты охраны Броварского районного территориального центра. Затем продолжил нести службу на Харьковщине.

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У Константина Старовицкого осталась дочь, жена и мама.

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Источник
Минкульт
Теги
Война в Украине Національна опера
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