Дирижер-постановщик Киевской оперы Константин Старовицкий погиб в боях в Донецкой области. 40-летний музыкант получил смертельное ранение во время вражеского обстрела на Краматорском направлении 5 апреля.

Старовицкий был артистом оркестра театра, а затем — дирижером-постановщиком оперы Г. Доницетти Рита и одним из постановщиков и авторов перевода на украинский оперы Дж. Россини Брачный вексель.

С первых дней полномасштабного вторжения РФ Старовицкий служил старшим стрелком отделения роты охраны Броварского районного территориального центра. Затем продолжил нести службу на Харьковщине.

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