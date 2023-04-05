Український диджей Андрій Мехряков (Apache) загинув у боях за Бахмут. Уродженцю Херсона було 23 роки.

Трагічну новину повідомили на сторінці ГО Центурія Кривий Ріг.

– Мех – у строю! Андрій Мехряков – воїн 3 ОШБ і представник Centuria, який віддав своє життя за майбутнє України… Прийшовши до нашого підрозділу, мав нагоду познайомитися з криворізькими легіонерами, так він і долучився до лав нашого руху. Проявляв себе як холоднокровний і відважний чоловік, із посмішкою знищуючи ворогів нашої нації. Загинув гідно, прикриваючи побратимів, – написали в повідомленні.

У своєму Instagram побратим Андрія розповів, що той перевівся до них у важкий момент для взводу, проявив себе сміливо і відважно. Був усміхненим і розуміючим.

Зараз дивляться

– Ці дні в Бахмуті забрав із собою понад 10 п**нів. Штурмуючи будинки, вів із собою групу, мстився за всіх наших полеглих друзів, без тебе б пацани не змогли… Про тебе і про всіх ходитимуть легенди. Вічна слава.

Відомо, що Мехряков родом із Херсона. Там він до повномасштабної війни працював в одному з місцевих клубів і розвивав свою кар’єру диджея.

Влітку 2023 року йому мало б виповнитися всього 24 роки.