На дитячому Євробаченні-2021 перемогла Вірменія: Україна – шоста

У Парижі завершився дитячий міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2021, на якому перемогла 14-річна представниця Вірменії Малена.

Дівчина набрала 224 бали за підсумками оцінок професійного журі та онлайн-голосування глядачів, повідомляє прес-служба конкурсу на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Малена виступала з піснею Qami, qami (Вітер, вітер).

Друге місце посіла Польща з 218-ма балами, а третє – Франція, яка має 187 балів.

В свою чергу, представниця України 14-річна Олена Усенко з авторською піснею Важіль набрала 125 балів, чого вистачило для того, щоб посісти шосте місце. Загалом на Євробаченні-2021 виступали учасники із 19 країн.

Дитяче Євробачення проводиться з 2003 року, а Україна в ньому бере участь з 2006 року. За цей час наш представник один раз перемагав – це у 2012 році із піснею Небо зробила Анастасія Петрик.

Крім того, у 2008 та 2013 роках учасники від України посідали друге місце.

Джерело: сторінка Євробачення в Instagram

Фото: сторінка Євробачення в Instagram