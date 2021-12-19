Дитяче Євробачення 2021: що відомо про конкурс і хто представлятиме Україну

Дитячий пісенний конкурс Євробачення 2021 відбудеться 19 грудня. Вперше за всю історію захід пройде у Парижі (Франція).

Що відомо про дитяче Євробачення 2021 та хто представлятиме Україну – читайте далі у матеріалі.

Формат Дитячого Євробачення 2021

У 2021 році організатори пісенного конкурсу вирішили провести Дитяче Євробачення в офлайн-форматі. У зв’язку з цим учасники заходу мають дотримуватися соціальної дистанції, правил особистої гігієни та маскового режиму. Будь-яке порушення може призвести до штрафів чи дискваліфікації.

Учасники демонструватимуть свої конкурсні номери у концертному холі La Seine Musicale, який розташований на острові Іль-Сеген посеред річки Сена.

Зал був відкритий у 2017 році, там проводилися такі великі телевізійні події як Victoires de la Musique – одна з найбільших музичних премій у Франції. Місце проведення вміщає 6 тис. глядачів.

Учасники

У Дитячому Євробаченні 2021 братимуть участь представники 19 країн. Албанія, Вірменія, Ірландія, Італія, Португалія та Північна Македонія повернулися на конкурс після річної відсутності. Учасники з Азербайджану не брали участь у заході два роки поспіль, а із Болгарії – чотири.

Слоганом Дитячого Євробачення 2021 року стало гасло Imagine (Уявляй), це відсилання на переможну пісню учасниці минулого року – J’imagine. Також посил слогану полягає у заохоченні дітей до творчості та здійснення своїх мрій.

Ведучими пісенного конкурсу стануть Олів’є Мінн, Елоді Госсен та Карла.

Також на сцені конкурсу виступлять спеціально запрошені гості – учасниця Євробачення 2020 Барбара Праві, переможниця Дитячого Євробачення 2020 Валентина та DJ duo Ofenbach.

Хто представлятиме Україну

У 2021 році на Дитячому Євробаченні Україну представлятиме 15-річна Олена Усенко з Білої Церкви. Вона виступатиме на сцені під номером 12 з авторською піснею Важіль.

Олена співає про те, як важливо бути щасливим тут і зараз, наповнювати своє життя прекрасним та боротися за своє щастя.

У 2020 році Олена вже брала участь у Нацвідборі Дитячого Євробачення з піснею Never get free. Тоді вона потрапила до фіналу, але поступилася першим місцем Олександру Балабанову.