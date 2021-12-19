Дитяче Євробачення 2021: що відомо про конкурс і хто представлятиме Україну

Дитячий пісенний конкурс Євробачення 2021 відбудеться 19 грудня. Вперше за всю історію захід пройде у Парижі (Франція).
Що відомо про дитяче Євробачення 2021 та хто представлятиме Україну – читайте далі у матеріалі.
Формат Дитячого Євробачення 2021
У 2021 році організатори пісенного конкурсу вирішили провести Дитяче Євробачення в офлайн-форматі. У зв’язку з цим учасники заходу мають дотримуватися соціальної дистанції, правил особистої гігієни та маскового режиму. Будь-яке порушення може призвести до штрафів чи дискваліфікації.
Учасники демонструватимуть свої конкурсні номери у концертному холі La Seine Musicale, який розташований на острові Іль-Сеген посеред річки Сена.
Зал був відкритий у 2017 році, там проводилися такі великі телевізійні події як Victoires de la Musique – одна з найбільших музичних премій у Франції. Місце проведення вміщає 6 тис. глядачів.
Учасники
У Дитячому Євробаченні 2021 братимуть участь представники 19 країн. Албанія, Вірменія, Ірландія, Італія, Португалія та Північна Македонія повернулися на конкурс після річної відсутності. Учасники з Азербайджану не брали участь у заході два роки поспіль, а із Болгарії – чотири.
Слоганом Дитячого Євробачення 2021 року стало гасло Imagine (Уявляй), це відсилання на переможну пісню учасниці минулого року – J’imagine. Також посил слогану полягає у заохоченні дітей до творчості та здійснення своїх мрій.
Ведучими пісенного конкурсу стануть Олів’є Мінн, Елоді Госсен та Карла.
Також на сцені конкурсу виступлять спеціально запрошені гості – учасниця Євробачення 2020 Барбара Праві, переможниця Дитячого Євробачення 2020 Валентина та DJ duo Ofenbach.
Хто представлятиме Україну
У 2021 році на Дитячому Євробаченні Україну представлятиме 15-річна Олена Усенко з Білої Церкви. Вона виступатиме на сцені під номером 12 з авторською піснею Важіль.
Олена співає про те, як важливо бути щасливим тут і зараз, наповнювати своє життя прекрасним та боротися за своє щастя.
У 2020 році Олена вже брала участь у Нацвідборі Дитячого Євробачення з піснею Never get free. Тоді вона потрапила до фіналу, але поступилася першим місцем Олександру Балабанову.
Після програшу дівчина кардинально змінила імідж: обрізала довге волосся, перефарбувалася у яскраво-рудий колір і почала носити агресивні аксесуари, які підкреслюють її бунтарський дух.
Вперше на сцену Олена Усенко вийшла у віці 7 років. Через невдачу вона припинила займатися вокалом на три роки, але потім зрозуміла, що не може жити без музики.
Олена грає на укулеле, гітарі, синтезаторі, фортепіано та барабанах. Малює портрети, танцює бальні та естрадні танці, знімається у кіно та музичних кліпах українських зірок.