На детском Евровидении-2021 победила Армения: Украина — шестая

В Париже завершился детский международный песенный конкурс Евровидение-2021, на котором победила 14-летняя представительница Армении Малена.

Девушка набрала 224 балла по итогам оценок профессионального жюри и онлайн-голосования зрителей, сообщает пресс-служба конкурса на своей странице в социальной сети Instagram.

Малена выступала с песней Qami, qami (Ветер, ветер).

Второе место заняла Польша с 218-ю баллами, а третье – Франция, у которой 187 балл.

В свою очередь представительница Украины 14-летняя Олена Усенко с авторской песней Важіль набрала 125 баллов, чего хватило для того, чтобы занять шестое место. Всего на Евровидении-2021 выступали участники из 19 стран.

Детское Евровидение проводится с 2003 года, а Украина в нем участвует с 2006 года. За это время наш представитель один раз побеждал – это в 2012 году с песней Небо сделала Анастасия Петрик.

Кроме того, в 2008 и 2013 годах участники от Украины занимали второе место.

Источник: страница Евровидения в Instagram

Фото: страница Евровидения в Instagram