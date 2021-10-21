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На честь свого 26-річчя: Jerry Heil презентувала кліп #ЗДН із Зібровим і Решетніком

21 Жовтня 2021, 11:27 Микола Олефіренко
Jerry Heil

Українська співачка Jerry Heil презентувала кліп на пісню #ЗДН, яку вона написала на честь свого дня народження. 21 жовтня зірці виповнилося 26 років, і своєю роботою вона поділилася в YouTube.

– Вітаю себе #ЗДН і всіх, у кого сьогодні день народження! Вмикайте, танцюйте, знімайте тіктоки і сторіз! Це найкращий подарунок! – зазначила Jerry в описі під роботою.

Заради кліпу співачка разом зі своєю командою вирушила до Межигір’я, щоб зіграти заможну 60-річну іменинницю. За сюжетом, дама святкує день народження з розмахом і в оточенні представників чоловічої статі.

У кліпі також засвітився ведучий шоу Холостячка на СТБ Григорій Решетнік, який організував для винуватиці урочистості справжній кастинг. У ролику також взяв участь і Павло Зібров, з яким Jerry Heil яскраво станцювала.

Користувачі мережі відреагували на роботу співачки:

  • Вітаю з днем народження! Дуже весела пісенька і чудовий кліп!
  • Дісней, на який ми заслуговуємо!
  • Після анонсу в TikTok минулого року дуже чекав на цю пісню. Приспів будуть використовувати на всіх святах!
  • Яночко! З днем народження Вас. Нехай життя приносить якомога більше приємних сюрпризів!

Нагадаємо, що на початку жовтня співачка разом з гуртом Kalush презентували спільний ліричний трек Хвилі.

В основі композиції лежить історія про “споріднені душі, які втратили одне одного в рутині”. Кліп знімали на Київському морі.

Теги
Jerry Heil , Кліп , Новий кліп
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