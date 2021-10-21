Украинская певица Jerry Heil презентовала клип на песню #ЗДН, которую она написала в честь своего дня рождения. 21 октября звезде исполнилось 26 лет, и своей работой она поделилась в YouTube.
— Поздравляю себя #ЗДН и всех, у кого сегодня день рождения! Включайте, танцуйте, снимайте тиктоки и сторизы! Это лучший подарок! — отметила Jerry в описании под работой.
Ради клипа певица вместе со своей командой отправилась в Межигорье, чтобы сыграть богатую 60-летнюю именинницу. По сюжету, дама отмечает день рождения с размахом и в окружении представителей мужского пола.
В клипе также засветился ведущий шоу Холостячка на СТБ Григорий Решетник, который организовал для виновницы торжества настоящий кастинг. В ролике также поучаствовал и Павло Зибров, с которым Jerry Heil ярко станцевала.
Пользователи сети отреагировали на работу певицы:
- Поздравляю с днем рождения! Очень веселая песенка и замечательный клип!
- Дисней, которого мы заслуживаем!
- После анонса в TikTok в прошлом году очень ждал эту песню. Припев будут использовать на всех праздниках!
- Яночка! С днем рождения Вас. Пусть жизнь приносит как можно больше приятных сюрпризов!
Напомним, что в начале октября певица вместе с группой Kalush презентовали совместный лирический трек Хвилі.
В основе композиции лежит история о “родственных душах, которые потеряли друг друга в рутине”. Клип снимали на Киевском море.