Украинская певица Jerry Heil презентовала клип на песню #ЗДН, которую она написала в честь своего дня рождения. 21 октября звезде исполнилось 26 лет, и своей работой она поделилась в YouTube.

— Поздравляю себя #ЗДН и всех, у кого сегодня день рождения! Включайте, танцуйте, снимайте тиктоки и сторизы! Это лучший подарок! — отметила Jerry в описании под работой.

Ради клипа певица вместе со своей командой отправилась в Межигорье, чтобы сыграть богатую 60-летнюю именинницу. По сюжету, дама отмечает день рождения с размахом и в окружении представителей мужского пола.

В клипе также засветился ведущий шоу Холостячка на СТБ Григорий Решетник, который организовал для виновницы торжества настоящий кастинг. В ролике также поучаствовал и Павло Зибров, с которым Jerry Heil ярко станцевала.

Пользователи сети отреагировали на работу певицы:

Поздравляю с днем рождения! Очень веселая песенка и замечательный клип!

Дисней, которого мы заслуживаем!

После анонса в TikTok в прошлом году очень ждал эту песню. Припев будут использовать на всех праздниках!

Яночка! С днем рождения Вас. Пусть жизнь приносит как можно больше приятных сюрпризов!

Напомним, что в начале октября певица вместе с группой Kalush презентовали совместный лирический трек Хвилі.

В основе композиции лежит история о “родственных душах, которые потеряли друг друга в рутине”. Клип снимали на Киевском море.