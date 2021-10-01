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Гармонійно і мелодично: Jerry Heil та Kalush випустили спільний трек Хвилі

1 Жовтня 2021, 19:52 Валентина Чорна
Гармонійно і мелодично: Jerry Heil та Kalush випустили спільний трек Хвилі
Джерело: Jerry Heil

Українська співачка Jerry Heil та гурт Kalush презентували спільний ліричний трек Хвилі.

В основі композиції лежить історія про “споріднені душі, які загубили один одного в рутині”. Кліп знімали на Київському морі.

– Пам’ятаю, як писав минулої зими в горах свій текст, ішов сам пізно ввечері, дивлячись на красиві краєвиди і почав куплет зі слів: “А мама каже, пізно гуляти буде холодно”. А наступної осені довелося на зйомках кліпу плавати в Київському холодному морі. Думки матеріальні, – прокоментував кліп гурт Kalush.

Режисером відео став Сергій Чеботаренко, який нещодавно отримав дві нагороди на американському фестивалі Flathead Lake International Cinemafest (FLIC) за спортивну драму Пульс.

У коментарях шанувальники висловили захват від нової роботи артистів.

  • Раніше і не міг подумати, що у нас буде так багато української музики.
  • Пісня на висоті. Прекрасно все – і музика, і речитатив, і спів, і текст, і атмосфера. Слухав би не лише за українську мову, а в першу чергу, за чудове звучання.
  • Ваша музика виходить на новий рівень!
  • Гармонійно, мелодично, з настроєм. Дуже подобається!
  • Ух, шикарно, так чуттєво і динамічно. Давайте ще!
  • Дуже гарна робота. І саунд, і слова, і відео. Ви великі молодці!
  • Робота чудова, окреме дякую за оригінальність, – пишуть у коментарях.

Нещодавно Jerry Heil заінтригувала шанувальників новим відео зі зйомок. Зірка опублікувала ролик з ведучим романтичного реаліті Холостячка Григорієм Решетніком.

На відео він стукає у двері будинку, поки Jerry Heil стоїть на балконі на другому поверсі. Фанати припустили, що співачка може стати учасницею третього сезону Холостячки.

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