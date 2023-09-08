Стало известно имя второго ребенка Рианны и A$AP Rocky. Информацию раскрыли спустя месяц после родов певицы.

Так, малыша зовут Riot Rose Mayers — имя достаточно редкое, и его обнаружили в свидетельстве о рождении за 1 августа в больнице Лос-Анджелеса.

Не исключено, что это отсылка к песне Riot от A$AP Rocky.

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Пока неизвестно, когда пара решит поделиться фотографиями своего новорожденного ребенка — чтобы показать миру своего первенца, понадобилось 7 месяцев с момента родов.

Известно, что супруги старательно скрывали и имя стершего сына — впрочем, из документов из больницы стало известно, что мальчика зовут RZA. Он был назван в честь основателя коллектива Wu-Tang Clan.

При этом сама Рианна намекала на имя RZA, появляясь на улице символику с одеждой реп-группы.

Кстати, A$AP Rocky оскандалился из-за имени сына. Артист показал кулон и цепочку в виде символа Z, которая сделана из трех танков. Тогда музыкант заявил, что работа посвящена его первенцу RZA, а не России или войне в Украине.