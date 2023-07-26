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Присвятив сину: Asap Rocky знову показав прикрасу із символом російського вторгнення

26 Липня 2023, 15:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Asap Rocky
Джерело: Depositphotos

Американський репер Asap Rocky знову показав прикрасу із символом російського вторгнення в Україну. Цього разу – пряжку з буквою Z.

Коханий Ріанни таку колекцію прикрас присвятив їхньому синові. Річ у тім, що хлопчика звуть Rza, саме таке слово зображено на аксесуарі, на якому центральна Z виконана з танків.

До речі, раніше шанувальники репера припускали, що такий символ може бути присвячений спадкоємцю, зараз же це підтвердилося. Однак не всі користувачі мережі вважають це доречним у наш час, зазначаючи, що ця буква безпосередньо асоціюється з тим, що РФ творить в Україні.

  • Це не просто буква, вона з танків. Саме такі танки з такою літерою вбивають українських дітей.
  • Це символ тероризму і російської агресії. Зрозумій уже це.
  • Пробиваєш дно далі.
  • Буква Z з танків? Ти реально не розумієш?
  • Це російська свастика, – такі коментарі можна побачити під публікацією Asap Rocky.

Нагадаємо, трохи раніше Asap Rocky показав ланцюжок із кулоном у вигляді створеної з танків літери Z. Тоді користувачі мережі буквально вибухнули, засипавши репера критикою, оскільки він нічого не пояснив і багато хто це сприйняв як підтримку кривавих дій РФ.

Тоді Asap Rocky швидко видалив публікацію із символом вторгнення, проте інтернет усе пам’ятає.

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Ріанна
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