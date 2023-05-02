1 травня відбувся щорічний захід зі збору коштів Met Gala 2023. Це також одна з головних подій у світі моди, де сотні всесвітньо відомих зірок красуються на червоній доріжці в унікальний і вишуканих костюмах і сукнях.

Інститут обрав тему заходу, і вона присвячена німецькому модельєру Карлу Лагерфельду. Багато зірок вміло пов’язали своє вбрання з творчістю покійного модельєра.

Вбрання червоної доріжки Met Gala 2023 – далі в матеріалі.

Співак і актор Джаред Лето одягнувся в костюм кішки Лагерфельда на ім’я Шупетт, і навіть приміряв на себе повноцінний костюм білої кішки, зокрема й величезну голову. Актор любить одягатися зухвало, і цього разу йому вдалося привернути до себе увагу.

Актриса Пенелопа Круз одягла на себе напівпрозору пишну довгу сукню. Примітно, що капюшон на її голові – це частина сукні. Щоб віддати данину поваги Карлу, одяг був прикрашений блискучим камінням, перлами і поясом.

Американська співачка Doja Cat також вийшла в образі кота дизайнера – це довга відверта сукня, повністю оздоблена блискучим камінням. Образ артистки без рукавів, а на голову натягується своєрідний капюшон з котячими вушками. Doja Cat вміло доповнила свій зовнішній вигляд дорогоцінними каменями на руках і голові.

Американська співачка Cardi B вирішила дотримуватися всіх дизайнерських принципів Карла Лагерфельда під час вибору свого образу на Met Gala 2023. Вона з’явилася на червоній доріжці в чорній пишній сукні, прикрашеній перлами. Замість декольте – біла сорочка і краватка. Образ доповнила довгими чорними рукавичками по лікоть і обручем на сірому волоссі в колір перлів.

Ще одна зірка вшанувала пам’ять Карла – реперка Ліззо. Співачка приміряла для Met Gala 2023 чорну довгу обтислу сукню зі шлейфом і без рукавів. З плечей до самого низу звисають перли, підкреслюючи фігуру зірки. Свій образ вона доповнила сережками і браслетами з перлів.

Загалом Met Gala 2023 було близько 400 гостей – квиток на нього коштує від $50 тис., а щоб зайняти столик, потрібно було заплатити від $300 тис.

Попереду ще один культурний захід, на який чекає весь світ – Євробачення 2023. Коли чекати, які учасники будуть і які сандали вже спалахнули – про це можна дізнатися на Фактах ICTV.