1 мая состоялось ежегодное мероприятие по сбору средств Met Gala 2023. Это также одно из главных событий в мире моды, где сотни всемирно известных звезд красуются на красной дорожке в уникальный и изысканных костюмах и платьях.

Институт выбрал тему мероприятия, и она посвящена немецкому модельеру Карлу Лагерфельду. Многие звезды умело связали свои наряды с творчеством покойного модельера.

Наряды красной дорожки Met Gala 2023 — далее в материале.

Певец и актер Джаред Лето оделся в костюм кошки Лагерфельда по имени Шупетт, и даже примерял на себя полноценный костюм белой кошки, в том числе и огромную голову. Актер любит одеваться вызывающее, и в этот раз ему удалось привлечь к себе внимание.

Актриса Пенелопа Круз одела на себя полупрозрачное пышное длинное платье. Примечательно, что капюшон на ее голове — это часть платья. Чтобы отдать дань уважения Карлу, одежда была украшена блестящими камнями, жемчугом и поясом.

Американская певица Doja Cat также вышла в образе кота дизайнера — это длинное облегающее платье, полностью украшенное блестящими камнями. Образ артистки без рукавов, а на голову натягивается своеобразный капюшон с кошачьими ушками. Doja Cat умело дополнила свой внешний вид драгоценными камнями на руках и голове.

Американская певица Cardi B решила придерживаться всех дизайнерских принципов Карла Лагерфельда при выборе своего образа на Met Gala 2023. Она появилась на красной дорожке в черном пышном платье, украшенном жемчугом. Вместо декольте — белая рубашка и галстук. Образ дополнила длинными черными перчатками по локоть и обручем на серых волосах в цвет жемчуга.

Еще одна звезда почтила память Карла — реперша Лиззо. Певица примеряла для Met Gala 2023 черное длинное обтягивающее платье со шлейфов и без рукавов. С плеч до самого низу свисает жемчуг, подчеркивая фигуру звезды. Свой образ она дополнила серьгами и браслетами из жемчуга.

Всего Met Gala 2023 было около 400 гостей — биллет на него стоит от $50 тыс., а чтобы занять столик, нужно было заплатить от $300 тыс.

Впереди еще одно культурное мероприятие, которого ждет весь мир — Евровидение 2023. Когда ждать, какие участники будут и какие сандалы уже вспыхнули — об этом можно узнать на Фактах ICTV.