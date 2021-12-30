Российская певица МакSим поделилась выводами, которые сделала в конце 2021 года.

На личной странице в Instagram звезда обнародовала фото с дочками – 7-летней Марией и 12-летней Александрой. В кадре семья позирует возле елки.

МакSим призналась, что после двох месяцев медикаментозной комы, она на 90% сократила круг общения. На данный момент артистка полностью посвятила себя своим близким.

— Этот год мне преподнес гору сюрпризов и заставил отгородить от себя 90% всего своего общения и нет при этом ни обиды, ни злобы, наоборот такая легкость на душе! Желаю всем встретить 2022 год с чистым и открытым сердцем! – написала МакSим.

Стоит отметить, что 2021 год для певицы МакSим оказался достаточно сложным, ведь в июне ее МакSим госпитализировали с пневмонией и 40% поражением легких. Звезде внезапно стало плохо после одного из концертов, однако тест на коронавирус показал отрицательный результат.

За несколько дней состояние звезды ухудшилось, поэтому врачи ввели звезду в медикаментозную кому.

В начале августа директор МакSим сообщил, что певица пришла в себя, а ее состояние улучшилось. Спустя десять дней артистку выписали из больницы и она продолжила реабилитацию дома.

Позже стало известно, что МакSим дважды пережила остановку сердца во время медикаментозной комы. В это время жизнедеятельность звезды поддерживал аппарат ЭКМО, который заменяет работу сердца.