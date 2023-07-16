Французька акторка і співачка Джейн Біркін померла. Їй було 76 років.

Її було знайдено мертвою у своєму будинку в Парижі в неділю, 16 липня. Про це повідомляє видання Le Parisien.

Раніше вона скасувала свої концерти за станом здоров’я.

– Я завжди була великою оптимісткою, і я розумію, що мені все ще потрібно трохи часу, щоб знову бути на сцені і з вами, – сказала тоді Джейн.

Джейн Біркін народилася в Лондоні 14 грудня 1946 року. Вона почала свою акторську кар’єру з другорядних ролей в 1966 році. Тоді акторка знялася у фільмах Фотозбільшення і Калейдоскоп.

У 1968 році Біркін познайомилася зі своїм майбутнім обранцем, французьким поетом і композитором Сержем Генсбурном, завдяки якому домоглася міжнародної слави. Разом вони були 13 років, однак у шлюбі не перебували.

У 1969 році вони записали знамениту пісню Je tʼaime… moi non plus.

У 1976 році Генсбурн зняв фільм Я тебе кохаю… Я тебе теж ні, в якому Джейн зіграла головну роль.

Загалом на її рахунку десятки фільмів і двадцять альбомів, включно з концертними. Вона продовжувала працювати до своїх останніх днів.

Крім того, її називали іконою стилю. На честь імені акторки названо знамениту сумку Біркін.

Джейн була одружена з композитором Джоні Баррі, від якого народила дочку Кейт в 1967 році. У 2013-му вона померла.

У стосунках із Сержем Генсбурном у них народилася донька Шарлотта, яка пішла стопами матері, ставши акторкою і співачкою. Також у Біркін є ще одна спадкоємиця від режисера Жака Дуайона – Лу.