Французская актриса и певица Джейн Биркин умерла. Ей было 76 лет.

Она была найдена мертвой в собственном доме в Париже в воскресенье, 16 июля. Об этом сообщает издание Le Parisien.

Ранее она отменила свои концерты по состоянию здоровья.

— Я всегда была большой оптимисткой и понимаю, что мне все еще нужно немного времени, чтобы снова быть на сцене и с вами, — сказала тогда Джейн.

Джейн Биркин родилась в Лондоне 14 декабря 1946 года. Она начала свою актерскую карьеру со второстепенных ролей в 1966 году. Тогда актриса снялась в фильмах Фотоувеличение и Калейдоскоп.

В 1968 году Биркин познакомилась со своим будущим избранником, французским поэтом и композитором Сержем Генсбурном, благодаря которому добилась международной славы. Вместе они были 13 лет, однако в браке не состояли.

В 1969 году они записали знаменитую песню Je tʼaime… moi non plus.

В 1976 году Генсбурн снял фильм Я тебя люблю… Я тебя тоже нет, в котором Джейн сыграла главную роль.

Всего на ее счету десятки фильмов и двадцать альбомов, включая концертные. Она продолжала работать до своих последних дней.

Кроме того, ее называли иконой стиля. В честь актрисы названа знаменитая сумка Биркин.

Джейн была замужем за композитором Джони Барри, от которого родила дочь Кейт в 1967 году. В 2013 она умерла.

В отношениях с Сержем Генсбурном у них родилась дочь Шарлотта, которая пошла по стопам матери, став актрисой и певицей. Также у Биркин есть еще одна наследница от режиссера Жака Дуайона — Лу.