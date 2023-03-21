Співачка Тіна Кароль зробила відверте зізнання після того, як поділилася серією своїх селфі.

У Telegram-каналі виконавиця оприлюднила кілька фото, зроблених у дзеркалі. На знімках Тіна Кароль постала з ніжним макіяжем і сумним поглядом, зазначивши, що не може перестати відчувати печаль.

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Також співачка задалася питанням, чи все нормально в її відображенні.

– Відображення, чи все в ньому ок? Не минає печаль. Я намагаюся, та ще щемить. Може печаль це моє друге я, а я його боюся, – зізналася Тіна Кароль.

Шанувальники в коментарях почали заспокоювати зірку, зазначаючи, що всі перепони існують лише в нашій голові.