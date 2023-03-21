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Я його боюся. Тіна Кароль поділилася сумними думками

21 Березня 2023, 19:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тина Кароль
Джерело: Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль зробила відверте зізнання після того, як поділилася серією своїх селфі.

У Telegram-каналі виконавиця оприлюднила кілька фото, зроблених у дзеркалі. На знімках Тіна Кароль постала з ніжним макіяжем і сумним поглядом, зазначивши, що не може перестати відчувати печаль.

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Також співачка задалася питанням, чи все нормально в її відображенні.

– Відображення, чи все в ньому ок? Не минає печаль. Я намагаюся, та ще щемить. Може печаль це моє друге я, а я його боюся, – зізналася Тіна Кароль.

Шанувальники в коментарях почали заспокоювати зірку, зазначаючи, що всі перепони існують лише в нашій голові.

  • Всі проблеми і перепони існують лише в нашій голові.
  • Тримайся. Ми завжди поруч.
  • Не плач, ми всі постараємося.
  • Не сумуй.
  • Ми з тобою, все буде добре, – пишуть користувачі мережі.
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