Співачка Тіна Кароль зробила відверте зізнання після того, як поділилася серією своїх селфі.
У Telegram-каналі виконавиця оприлюднила кілька фото, зроблених у дзеркалі. На знімках Тіна Кароль постала з ніжним макіяжем і сумним поглядом, зазначивши, що не може перестати відчувати печаль.
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Також співачка задалася питанням, чи все нормально в її відображенні.
– Відображення, чи все в ньому ок? Не минає печаль. Я намагаюся, та ще щемить. Може печаль це моє друге я, а я його боюся, – зізналася Тіна Кароль.
Шанувальники в коментарях почали заспокоювати зірку, зазначаючи, що всі перепони існують лише в нашій голові.
- Всі проблеми і перепони існують лише в нашій голові.
- Тримайся. Ми завжди поруч.
- Не плач, ми всі постараємося.
- Не сумуй.
- Ми з тобою, все буде добре, – пишуть користувачі мережі.